"Євген" чи "Євгеній"? Як правильно говорити українською у 2024 році

Обидві форми імені зустрічаються в Україні, але лише одна з них правильна

Все більше українців обирають для себе говорити українською, у зв’язку з чим як ніколи доречна робота над висвітленням її тонкощів, адже таку стародавню та багатогранну мову нікому не під силу відразу збагнути. Наприклад, дехто плутає, як правильно говорити українською мовою ім’я — "Євген" чи "Євгеній"? У цьому вся розібрався "Телеграф".

Варто зауважити, що початково це ім’я з’явилося як давньогрецьке "Eugenios", що означає "шляхетний", після чого стало популярним церковним ім’ям, і лише потім стало поширеним і серед простих людей. В Україні досі існує церковне ім’я "Євгеній", проте, згідно з нормами української мови, правильно говорити "Євген".

Але часто зустрічається і форма "Євгеній", — мовознавці вважають, що це пов’язано із впливом російської культури, де це ім’я звучить як "Евгений".

Згідно з даними сервісу "Рідні", 2024 року в Україні проживає 232 тисячі чоловіків на ім’я "Євген". Також зареєстровано і понад 109 тисяч осіб на ім’я "Євгеній".

Розповсюдження імені Євген в Україні

Поширення імені Євгеній в Україні

Цікава ситуація і з жіночою формою цього імені. В Україні є понад 155 тисяч українок на ім’я "Євгенія", та 6 тисяч жінок на ім’я "Євгена" (при цьому найчастіше це ім’я зустрічається у Хмельницькій області).

Поширення жіночого імені Євгенія в Україні

Є в Україні така форма імені Євгенія як Євгена

Важливо! З юридичного погляду імена "Євген", "Євгеній" та інші форми — це різні імена, тому в офіційних документах завжди варто вживати тільки ту форму імені, яка вказана у вашому паспорті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за правилами нового правопису тепер відмінюється ім’я "Ігор".