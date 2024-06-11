Як раніше вже не можна: які жіночі імена "зачепив" новий правопис та що змінилось
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Важлива зміна, яку потрібно знати кожному
У травні 2024 року закінчився перехідний період і нові правила правопису стали обов’язковими. Вони "зачепили" й відмінювання жіночих імен.
Щоправда, не усіх, а лише іншомовного походження. Як тепер відмінювати їх — у цьому питанні розібрався "Телеграф".
У новому українському правописі уточнили відмінювання жіночих імен іншомовного походження. Раніше їх використовували лише у називному відмінку.
За новими правилами відмінюються імена, які закінчуються на м’який чи губний приголосний. Наприклад:
- Жізель — Жізелі;
- Руф — Руфі;
- Ізабель — Ізабелі;
- Мішель — Мішелі;
- Етель — Етелі;
- Ніколь — Ніколі.
Нововведення не поширюється на жіночі імена іншомовного походження, які закінчуються на твердий приголосний (за винятком губних) або на літеру "й". Як і раніше, їх не треба відмінювати. Це стосується таких імен як Кім, Ірен, Маргарет, Енн, Беатріс, Жаннет та інших.
За новим правописом змінились також правила відмінювання деяких чоловічих імен. Звернення "Ігоре" є неправильним, бо за правилами у кличному відмінку треба говорити "Ігорю". Також змінились правила утворення по батькові. Інші жіночі імена відмінюються як завжди.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно звертатись до Сергія. Варіант "Сергіє" є неправильним.