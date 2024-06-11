Як раніше вже не можна: які жіночі імена "зачепив" новий правопис та що змінилось

Важлива зміна, яку потрібно знати кожному

У травні 2024 року закінчився перехідний період і нові правила правопису стали обов’язковими. Вони "зачепили" й відмінювання жіночих імен.

Щоправда, не усіх, а лише іншомовного походження. Як тепер відмінювати їх — у цьому питанні розібрався "Телеграф".

У новому українському правописі уточнили відмінювання жіночих імен іншомовного походження. Раніше їх використовували лише у називному відмінку.

За новими правилами відмінюються імена, які закінчуються на м’який чи губний приголосний. Наприклад:

Жізель — Жізелі;

Руф — Руфі;

Ізабель — Ізабелі;

Мішель — Мішелі;

Етель — Етелі;

Ніколь — Ніколі.

Нововведення не поширюється на жіночі імена іншомовного походження, які закінчуються на твердий приголосний (за винятком губних) або на літеру "й". Як і раніше, їх не треба відмінювати. Це стосується таких імен як Кім, Ірен, Маргарет, Енн, Беатріс, Жаннет та інших.

За новим правописом змінились також правила відмінювання деяких чоловічих імен. Звернення "Ігоре" є неправильним, бо за правилами у кличному відмінку треба говорити "Ігорю". Також змінились правила утворення по батькові. Інші жіночі імена відмінюються як завжди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно звертатись до Сергія. Варіант "Сергіє" є неправильним.