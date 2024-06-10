Ніколи не кличте "Сергіє": як правильно звати чоловіка з цим іменем українською

В Україні проживає понад мільйон носіїв цього імені

З травня 2024 року стали обов’язковими нові правила правопису в Україні. Зокрема, змінились деякі норми стосовно відмінювання імен, тому не зайвим буде дізнатись, як правильно звертатись до Сергіїв.

У цьому питанні розібрався "Телеграф". Актуальні норми вказані у документу "Український правопис".

Ім’я Сергій дуже поширене в Україні і є чи не найпопулярнішим. За даними сервісу "Рідні", є 1 мільйон 206 тисяч 923 носії цього імені.

Однак багатьох питання про правильне звертання до чоловіка ставить у глухий кут. Наприклад, як варто говорити та писати: "Сергіє" чи "Сергію"? Однозначно, друга відповідь правильна. У кличному відмінку потрібно звертатись "Сергію".

Стосовно створення по батькові, то все залишається як і раніше. Тобто, у хлопчиків по батькові Сергійович, а у дівчаток ― Сергіївна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до чоловіків на ім’я Ігор. Новий український правопис змінив закінчення імені у кличному відмінку. Також тепер по іншому формуються по батькові.

Новий правопис також зачепив інші чоловічі імена. Зокрема такі як Лазар та Василь. Вони, як і Ігор, належать до групи іменників чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи.