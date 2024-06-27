"Новосілля" залиште росіянам: як правильно українською назвати вечірку з приводу переїзду

Є кілька варіантів

Процес переходу на українську мову для багатьох громадян супроводжується певними труднощами та помилками. Це цілком природно і є частиною процесу опанування мови.

Так, наприклад, багатьом невідомо, як правильно назвати вечірку з приводу переїзду. "Телеграф" вирішив розказати читачам, як обійтися без русизмів у цьому питанні.

Допоміг нам новий українсько-російський словник "Скажи мені українською" від мовознавця Тараса Берези.

Згідно з словником, назвати таку вечірку можна декількома словами:

"Входини" — це традиційна українська назва для святкування з приводу входження в новий дім. "Новосілля" — хоча це слово схоже на російське "новоселье", воно все ж є правильним українським варіантом. "Вхідчини" — ще один варіант, який використовується в деяких регіонах України. "Новоселини" — менш поширений, але також правильний варіант. "Свято нової оселі" — описовий варіант, який точно передає суть події.

Важливо зазначити, що всі ці варіанти є правильними і вживаними в українській мові. Вибір конкретного слова може залежати від регіону, особистих уподобань або контексту.

Використання власне українських слів замість запозичень з російської мови є важливим аспектом збереження та розвитку української мови та культури. Це особливо актуально в контексті нинішньої ситуації в Україні.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, як правильно назвати чоловіка з бородою українською.