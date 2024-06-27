"Новоселье" оставьте россиянам: как правильно на украинском назвать вечеринку по поводу переезда

Есть несколько вариантов

Процесс перехода на украинский язык для многих граждан сопровождается определенными трудностями и ошибками. Это вполне естественно и является частью процесса овладения языком.

Так, например, многим не известно, как правильно назвать вечеринку по поводу переезда. "Телеграф" решил рассказать читателям, как обойтись без русизмов в этом вопросе.

Помог нам новый украинско-русский словарь "Скажи мне по-украински" от языковеда Тараса Березы.

Согласно словарю, назвать такую вечеринку можно несколькими словами:

"Входины" — это традиционное украинское название для празднования по поводу вхождения в новый дом. "Новосілля" — хотя это слово похоже на российское "новоселье", оно все же является правильным украинским вариантом. "Вхідчини" — еще один вариант, который используется в некоторых регионах Украины. "Новоселини" — менее распространенный, но также правильный вариант. "Свято нової оселі" — описательный вариант, который точно передает суть события.

Важно отметить, что все эти варианты правильны и употребляются в украинском языке. Выбор конкретного слова может зависеть от региона, личных предпочтений или контекста.

Использование украинских слов вместо заимствований из русского языка является важным аспектом сохранения и развития украинского языка и культуры. Это особенно актуально в контексте нынешней ситуации в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, как правильно назвать мужчину с бородой на украинском.