Укр

"Новоселье" оставьте россиянам: как правильно на украинском назвать вечеринку по поводу переезда

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Вечеринка по поводу переезда Новость обновлена 27 июня 2024, 13:15
Вечеринка по поводу переезда. Фото Открытые источники

Есть несколько вариантов

Процесс перехода на украинский язык для многих граждан сопровождается определенными трудностями и ошибками. Это вполне естественно и является частью процесса овладения языком.

Так, например, многим не известно, как правильно назвать вечеринку по поводу переезда. "Телеграф" решил рассказать читателям, как обойтись без русизмов в этом вопросе.

Помог нам новый украинско-русский словарь "Скажи мне по-украински" от языковеда Тараса Березы.

Согласно словарю, назвать такую вечеринку можно несколькими словами:

  1. "Входины" — это традиционное украинское название для празднования по поводу вхождения в новый дом.
  2. "Новосілля" — хотя это слово похоже на российское "новоселье", оно все же является правильным украинским вариантом.
  3. "Вхідчини" — еще один вариант, который используется в некоторых регионах Украины.
  4. "Новоселини" — менее распространенный, но также правильный вариант.
  5. "Свято нової оселі" — описательный вариант, который точно передает суть события.

Важно отметить, что все эти варианты правильны и употребляются в украинском языке. Выбор конкретного слова может зависеть от региона, личных предпочтений или контекста.

Использование украинских слов вместо заимствований из русского языка является важным аспектом сохранения и развития украинского языка и культуры. Это особенно актуально в контексте нынешней ситуации в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, как правильно назвать мужчину с бородой на украинском.

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