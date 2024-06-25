"Ціль" та "мета": чому ці слова не варто плутати в українській мові

Ці слова не завжди можна використовувати як синоніми

Останнім часом в Україні та світі зріс інтерес до вивчення української мови. Однак деякі слова можуть виявитися проблемними, оскільки мають подвійне значення, через яке часто їх вживають у неправильному контексті.

Наприклад, це стосується слів "ціль" та "мета". Може здатися, що різниці між ними немає, проте це не зовсім відповідає дійсності.

Щоб розібратися в відмінностях, необхідно звернутися до спеціалізованих ресурсів, на кшталт "Словник UA".

З пояснення стає зрозуміло, що "мета" це щось, чого прагне людина — її мрія, завдання або причина дій. У цьому контексті воно є синонімом слова ціль.

Таким чином слово "ціль" можна використовувати в цьому контексті як заміну для слова "мета". Проте є нюанс.

В українській мові слово "ціль" має ще одне значення – мішень, місце чи об’єкт, у який чимось стріляють чи щось кидають.

Як результат можна сказати, що слово "ціль" може бути використане як синонім до слова "мета", але слово "мета" не завжди може бути синонімом до слова "ціль". Наприклад, якщо йдеться про обстріли, то можна використовувати виключно слово "ціль".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською мовою замінити слово "пікнік". Є понад десять слів істинно українського чи слов’янського походження.