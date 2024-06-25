"По хліб" або "за хлібом": коли насправді в українській мові правильно вживати прийменник "по"

Бувають випадки, коли вживання "по" не є нормативним

Багато українців, які зараз активно переходять на українську мову, часто нехтують прийменником "по", замінюючи його іншими аналогами. Однак варіанти з "по" також є правильними, більш того, часто його вживання є більш доречним.

Про це розповіла редакторкиня Ольга Васильєва. У своєму пості вона назвала прийменник "по" багатостраждальним, зазначаючи, що деякі вважають його "неправильним".

Проте за приклад вона навела рядки українських письменників, які не цуралися використовувати саме його.

Рядки Шевченка:

Аж по воді розіслала Зеленії віти.

І забули сірий попіл По вітру розвіять.

Рядки Котляревського:

Собак дражнили по дворах

"Смішного мало. Виявляється, треба "собак дражнили У дворах". Та й "по всьому світу" записали в помилки, буцімто можна тільки "в усьому світі". Колядка "По всьому світу стала новина" тепер неправильна… Агов, варіанти з "по" теж правильні й часто доречніші! Я там наводила також приклади "ходити по родичах" і "збиратися по суботах", на що обрізатори мені відповідали, що правильно "до родичів" і "щосуботи". Але це ж не одне й те саме, бо можна якусь суботу й пропустити, а "по родичах" означає, що родичів не одна сім'я", — каже вона.

При цьому редакториня зазначила, що справді бувають випадки, коли вживання "по" не є нормативним: "надіслати по місцю проживання", "продавати по собівартості", "працювати по професії" тощо. Правильно буде "надіслати за місцем проживання", "продавати за собівартістю", "працювати за фахом".

"Отже, пана "За" треба контролювати, а пану "По" дати трохи свободи. Котляревський та Шевченко були б вдячні", — резюмує Васильєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сказати "блекаут" українською мовою.