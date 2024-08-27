Тільки не "одіяло": чим замінити цей русизм в українській мові

То чим же ми вкриваємося?

Багато хто звик використовувати русизм "одіяло" в повсякденному мовленні. Однак це слово, як і багато інших, не є літературним в українській мові.

Тож як же правильно називати цей предмет постільної білизни? В українській мові існує кілька варіантів.

Літературний переклад слова "одеяло" українською — "ковдра". Тлумачний словник подає це слово як тепле вкривало, зазвичай на ваті, яким люди накриваються в постелі. Саме цей термін рекомендують використовувати мовознавці та редактори.

Цікаво, що слово "ковдра" має давнє походження і зустрічається ще в староукраїнських текстах. У деяких регіонах України також вживають слова "укривало" або "покривало" на позначення ковдри. Ці варіанти теж є допустимими, хоча й менш поширеними.

Також може вживатися слово "коц" – грубе вовняне однотонне вкривало з начісками. Або ж "ліжник" – домоткана ковдра (звичайно вовняна).

Отже, запам'ятайте: замість русизму "одеяло"ми найчастіше говоримо "ковдра". Це допоможе збагатити ваше мовлення та зробити його більш літературним. Використовуючи правильні українські слова, ми зберігаємо чистоту та самобутність рідної мови.

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