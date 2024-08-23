Не "полднік": як називати українською легкий перекус

Замість поширеного русизму варто вживати питомі українські слова

Багато українців використовують термін "полдник" для позначення легкого перекусу між обідом і вечерею. Але це – прямий переклад з російською мови, як і інші слова, що, на жаль, стали звичними.

Однак українська мова має свої власні, багаті традиції, які пропонують альтернативні слова для цього поняття. Розглянемо найпоширеніші українські відповідники до слова "полдник" та їхні регіональні особливості.

Отже, словник наводить два основні варіанти:

Полуденок — найпоширеніший літературний варіант. Походить від слова "полудень" та означає приймання їжі опівдні, а також в проміжок часу між обідом і вечерею. Підвечірок — також нормативний термін, вказує на час прийому їжі перед вечерею.

Регіональні особливості

Вибір слова може залежати від регіону та особистих уподобань. В Україні зустрічаються й інші назви, такі як "посніданок" чи "полудання", які використовуються в деяких діалектах. Проте в літературній мові перевагу надають основним термінам.

Отже, замість "полдник" краще казати "полуденок" або "підвечірок". Це не лише коректно, а й сприяє збереженню української мови в її автентичному вигляді.

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