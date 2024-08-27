Только не "одеяло": чем заменить этот русизм в украинском языке

Чем же мы укрываемся?

Многие привыкли использовать русизм "одеяло" в повседневной речи. Однако это слово, как и многие другие, не является литературным в украинском языке.

Как же правильно называть этот предмет постельного белья? В украинском языке существует несколько вариантов.

Литературный перевод слова "одеяло" на украинский — "ковдра". Толковый словарь приводит это слово как теплое покрывало, обычно на вате, которым люди накрываются в постели. Именно этот термин рекомендуют использовать языковеды и редакторы.

Интересно, что слово "ковдра" имеет древнее происхождение и встречается еще в староукраинских текстах. В некоторых регионах Украины также используют слова "укривало" или "покривало" для определения одеяла. Эти варианты тоже допустимы, хотя и менее распространены.

Также может употребляться слово "коц" — грубое однотонное шерстяное покрывало с наческами. Или "ліжник" — домотканое одеяло (обычно шерстяное).

Итак, запомните: вместо русизма "одіяло" мы чаще всего говорим "ковдра". Это поможет обогатить вашу речь и сделать ее более литературной. Используя правильные украинские слова, мы сохраняем чистоту и самобытность родного языка.

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