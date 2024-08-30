Не тільки "совість": як правильно перекласти слово "совесть" українською
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А ви зможете назвати більше одного варіанта перекладу слова "совесть"?
З кожним роком російська агресія стає дедалі масштабнішою та очевиднішою, і водночас зростає інтерес українців до власної культури, яка нітрохи не менш давня і багата, ніж у росіян.
Так, все популярнішою стає українська мова та висвітлення її нюансів. Зокрема, не кожен знає, як можна перекласти українською мовою слово "совесть".
"Совість" — слово, яке перше спадає на думку при перекладі, воно дуже схоже на російське, і є в словниках української мови. Проте це не єдине слово, яким можна описати це поняття.
Ще совість можна описати таким словом як "сумління".
Так, і "совість", і "сумління" в українській мові, — це усвідомлення та почуття моральної відповідальності за свої дії перед собою та суспільством. Приблизно те саме значення має і словосполучення "моральні принципи".
Ось кілька прикладів, як ці слова звучать у реченнях:
- Хто сумління не має, той правди не знає.
- І місяць під водою, Неначе совість плаче під вікном.
- Щоб не замерзнуть, Андрій нишком по ночах рубав по шляху верби або розбирав стріху в сусідніх порожніх будинках. Якби не совість – крав би.
- В поводженні з товаришами він був рівний, надійний, дівчата називали його сумлінням факультету.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою можна назвати "зарядку". Не всі знають це слово.