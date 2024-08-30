Не тільки "совість": як правильно перекласти слово "совесть" українською

А ви зможете назвати більше одного варіанта перекладу слова "совесть"?

З кожним роком російська агресія стає дедалі масштабнішою та очевиднішою, і водночас зростає інтерес українців до власної культури, яка нітрохи не менш давня і багата, ніж у росіян.

Так, все популярнішою стає українська мова та висвітлення її нюансів. Зокрема, не кожен знає, як можна перекласти українською мовою слово "совесть".

"Совість" — слово, яке перше спадає на думку при перекладі, воно дуже схоже на російське, і є в словниках української мови. Проте це не єдине слово, яким можна описати це поняття.

Ще совість можна описати таким словом як "сумління".

Так, і "совість", і "сумління" в українській мові, — це усвідомлення та почуття моральної відповідальності за свої дії перед собою та суспільством. Приблизно те саме значення має і словосполучення "моральні принципи" .

Ось кілька прикладів, як ці слова звучать у реченнях:

Хто сумління не має, той правди не знає.

І місяць під водою, Неначе совість плаче під вікном.

Щоб не замерзнуть, Андрій нишком по ночах рубав по шляху верби або розбирав стріху в сусідніх порожніх будинках. Якби не совість – крав би.

В поводженні з товаришами він був рівний, надійний, дівчата називали його сумлінням факультету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою можна назвати "зарядку". Не всі знають це слово.