Забудьте слово "зарядка": як правильно назвати вправи українською

Багато хто продовжує використовувати російське слово, коли в українській мові є чудова альтернатива

З кожним днем українська мова стає все популярнішою, і все більше людей цікавляться її тонкощами та нюансами. Але досі для деяких є сюрпризом, що ранкові спортивні вправи не варто називати "зарядкою" українською мовою.

"Зарядкой" російською називають комплекс гімнастичних вправ, виконуваних з метою оздоровлення організму. Але в українській мові "зарядка", — синонім слова "заряджання". А ранкові вправи коректно називати словом "руханка", від слова "рух".

Ось приклади зі ЗМІ та літератури, як слово "руханка" використовується в реченні:

"Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.

То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.

Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.

У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.

Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому українською мовою неправильно говорити "вільна вакансія".