Не только "совість": как правильно перевести слово "совесть" на украинский язык

А вы сможете назвать больше одного варианта перевода слова "совесть"?

С каждым годом российская агрессия становится все масштабнее и очевиднее, и вместе с тем растет интерес украинцев к собственной культуре, — которая ничуть не менее древняя и богатая, чем у россиян.

Так, все популярнее становится украинский язык и освещение его нюансов. В частности, не каждый знает, как можно перевести на украинский язык слово "совесть".

"Совість", — слово, которое первое приходит на ум при переводе, оно очень похоже на русское, и есть в словарях украинского языка. Однако это не единственное слово, которым можно описать это понятие.

Еще совесть можно описать таким словом как "сумління".

Так, и "совість", и "сумління" в украинском языке, — это осознание и чувство моральной ответственности за свои действия перед собой и обществом. Приблизительно то же значение имеет и словосочетание "моральні принципи" .

Вот несколько примеров, как эти слова звучат в предложениях:

Хто сумління не має, той правди не знає.

І місяць під водою, Неначе совість плаче під вікном.

Щоб не замерзнуть, Андрій нишком по ночах рубав по шляху верби або розбирав стріху в сусідніх порожніх будинках. Якби не совість – крав би.

В поводженні з товаришами він був рівний, надійний, дівчата називали його сумлінням факультету.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке можно назвать "зарядку". Не все знают это слово.