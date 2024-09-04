Припиніть так казати: як буде українською "лестничная площадка"

Кальки з російської мови псують мовлення

На тлі великої війни все більше українців відмовляються від використання російської мови. Однак русизми все ще залишаються у вжитку. Цю ситуацію легко виправити, якщо шукати українські відповідники.

Певна частина українців досі вживає конструкцію "лестничная площадка", коли говорить про залізобетонні конструкції у переході між сходами. Мовознавець Олександр Авраменко запропонував український відповідник цьому росіянізму.

Як сказати "лестничная площадка" українською

Олександр Авраменко розповів, що неодноразово чув, як кажуть: "Зачекай мене на лєснічній площадці". Цей вислів походить з російської мови. Однак замість цієї конструкції треба вживати "сходовий майданчик".

Водночас варто пам'ятати, що наголос ставимо на останній склад. Тому правильно казати "сходовИй", а не "схОдовий".

Також Авраменко зазначив, що ключ встромляють не в "замочну скважину". Українською ця конструкція звучить як "замкова щілина". До речі, наголос ставлять на "о", тобто "замкОва", а не "зАмкова".

Раніше "Телеграф" розповів, як назвати українською мовою людину, котра постійно всім незадоволена. Вираз "нитік" насправді російського походження.