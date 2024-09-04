"Прохання" чи "просьба": як правильно говорити українською

Як не помилитися у виборі слова

Українська мова багата на синоніми, але часом навіть досвідчені мовці губляться у тонкощах їх вживання. Слова "прохання" та "просьба" часто викликають сумніви: чи можна їх використовувати як повні синоніми?

Хоча вони мають спільне значення, існують певні нюанси їх використання. Такі особливості варто знати кожному, хто прагне грамотно говорити українською. Це допоможе вам висловлюватися більш елегантно.

Спільне значення

Обидва слова — "прохання" і "просьба" — означають ввічливе звертання до когось з метою досягнення певної мети. Вони часто використовуються як синоніми у повсякденному мовленні.

Відмінності у вживанні

Коли йдеться про офіційні звернення або документи, в сучасній українській мові перевага надається слову "прохання". За Тлумачним словником, прохання – це також письмове клопотання, заява, складена за офіційно встановленою формою.

У неформальному спілкуванні обидва слова можуть використовуватися як синоніми, але "прохання" вважають більш літературним варіантом. Наприклад, "убедительная просьба" звучатиме як пильне (щире) прохання.

Особливості дієслів

Цікаво звернути увагу на дієслова, пов'язані з цими іменниками:

Прошу́ (з наголосом на другому складі) – використовується як звичайне дієслово зі значенням "звертатися з проханням".

(з наголосом на другому складі) – використовується як звичайне дієслово зі значенням "звертатися з проханням". Про́шу (з наголосом на першому складі) – має особливе значення і є синонімом до "будь ласка". Наприклад: "Про́шу, заходьте".

Отже, хоча "прохання" і "просьба" можуть здаватися ідентичними, вибір між ними залежить від контексту та стилю мовлення. У офіційних ситуаціях краще надавати перевагу слову "прохання", а в повсякденному спілкуванні можна використовувати обидва варіанти, пам'ятаючи про їхні стилістичні відтінки.

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