Навряд чи ви знаєте, як українською звучать "штопор" і "бокал"

Як збагатити свою мову та повернути їй природну красу

Мова — це живе відображення культури народу. Однак іноді вона може бути штучно обмежена або спотворена. Саме це сталося з українською мовою за часів радянської влади, коли багато автентичних слів було викорінено.

Відомий популяризатор української мови Андрій Шимановський звертає увагу на важливість відновлення автентичної лексики. За його словами, багато українських слів було втрачено через цілеспрямовану політику радянської влади щодо зближення української мови з російською.

Як красиво сказати українською?

Одним з прикладів таких втрачених слів є заміна автентичних українських назв запозиченнями. Наприклад, замість звичного нам "штопора" Андрій Шимановський пропонує використовувати такі чудові українські слова:

КоркОтяг — влучна назва, яка точно описує призначення предмета. ВИвертка — ще один варіант, який підкреслює дію, яку виконує цей інструмент.

Шимановський також звертає увагу на деякі нюанси у виноробній термінології:

Замість вислову "вино бродить", який є калькою з російської "вино бродит", краще вживати автентичне українське "вино шумує".

Коли йдеться про відкривання пляшки вина, правильно буде сказати "відкорковувати", а не "відкривати".

Сомельє українською звучить як виняр.

Слово "бокал" можна вживати в українській, але краще говорити келих або чара.

Повернення до вжитку автентичних українських слів — це не лише питання мовної чистоти. Це спосіб збереження культурної спадщини, збагачення мови та відновлення її природного розвитку.

Використання таких слів, як "коркотяг" чи "вивертка", допомагає нам краще відчути красу та багатство української мови, а також сприяє її популяризації серед молоді.

Повертаючи до активного вжитку автентичні українські слова, ми не лише збагачуємо свій словниковий запас, але й відновлюємо важливу частину нашої культурної ідентичності. Тож наступного разу, коли вам знадобиться відкоркувати пляшку вина, згадайте про коркотяг — і відчуйте, як оживає українська мова!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати гриби українською. Вони теж мають автентичні назви.