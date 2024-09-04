Прекратите так говорить: как будет на украинском "лестничная площадка"

Кальки с русского языка портят речь

На фоне войны все больше украинцев отказываются от использования русского языка. Однако русизмы все еще остаются в употреблении. Эту ситуацию легко исправить, если искать украинские соответствия.

Определенная часть украинцев до сих пор использует конструкцию "лестничная площадка", когда говорит о железобетонных конструкциях в переходе между лестницами. Языковед Александр Авраменко предложил украинский аналог этому русскому.

Как сказать "лестничная площадка" на украинском

Александр Авраменко рассказал, что неоднократно слышал, как говорят: "Подожди меня на лесничной площадке". Это выражение происходит из русского языка. Однако вместо этой конструкции нужно использовать "сходовий майданчик".

В то же время следует помнить, что ударение ставим на последний слог. Поэтому правильно говорить "сходовИй ", а не "схОдовий ".

Также Авраменко отметил, что ключ втыкают не в "замочную скважину". На украинском эта конструкция звучит как "замкова щілина". Кстати, ударение ставят на "о", то есть "замкОва", а не "зАмкова".

Ранее "Телеграф" рассказал, как назвать на украинском языке человека, постоянно всем недовольным. Выражение "нытик" на самом деле русского происхождения.