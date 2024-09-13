Залиште "бойфренда" американкам: як правильно назвати коханого чоловіка українською

Обрали 10 чудових українських слів, як можна назвати свого хлопця

Багатство української мови дозволяє точно і влучно описати будь-яке явище чи почуття. Хоча іноді здається, що запозичені слова звучать сучасніше, насправді наша мова має безліч колоритних відповідників.

Платформа "Словотвір" пропонує питомо українські варіанти для різноманітних запозичень. Зокрема, для дуже популярного зараз слова "бойфренд". Подивімось ж, як правильно сказати це українською?

У сучасному світі слово "бойфренд" часто використовують для позначення коханого чоловіка. Проте українська мова пропонує чимало яскравих та емоційно забарвлених варіантів. Ось десять найцікавіших українських слів, якими можна замінити іншомовне "бойфренд":

Любко — ніжне та ласкаве звертання до коханого. Хлопець — традиційне українське слово на позначення молодого чоловіка. Любчик — зменшувально-пестлива форма від "любко". Любас — ще один варіант ласкавого звертання. Ласкавець — той, хто дарує ласку та ніжність. Парубок — давнє українське слово, що означає неодруженого молодого чоловіка. Приятель — близька людина, з якою приємно проводити час. Дружок — друг, якому довіряєш і з яким маєш теплі стосунки. Пасемець — рідковживане, але дуже колоритне слово на позначення коханого. Любусь — ще один варіант пестливого звертання до коханої людини.

Цікаво, що деякі з наведених слів мають регіональні особливості вживання. Наприклад, "любко" частіше можна почути на заході України, тоді як "парубок" більш поширене в центральних регіонах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно просити вибачення українською. Насправді є безліч слів, які вам у цьому допоможуть, але "вибачаюсь" краще не вживати.