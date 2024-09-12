Учитель чи вчитель: як правильно називати викладача українською

Є різниця між педагогом та вчителем

Українцям інколи не вдається влучно та швидко знайти відповідники до російських слів. Це ж стосується і слова "преподователь", яке може мати кілька варіантів.

"Телеграф" розповість, як правильно називати "преподователя" українською та коли вживати певні відповідники.

"Преподователь" — російською людина, яка вчить або викладає щось у вищому навчальному закладі. В Україні таких людей називають "педагог", "викладач". Людей з науковим ступенем величають відповідно доцент, професор тощо.

В українські "учитель" буде "вчитель" чи "учитель". Так, ці два варіанти є правильними, різниця лише у їх вживанні в реченнях. Тобто напочатку речення чи після приголосної правильно казати "учитель". Якщо ж перед йде слово на голосну, то — "вчитель".

Зауважимо, вчителями називають викладачів у школах, називати так людину, яка навчає студентів у вишах не коректно.

Орім того є ще кілька синонімів:

Викладач;

Викладовець;

Вихователь — так називають людей, які виховують дітей у садочках;

Метр;

Навчитель;

Направник;

Наставник.

Нагадаємо, що українською не правильно казати "наступним чином", адже це калька з російської.

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