Учитель чи вчитель: як правильно називати викладача українською
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Є різниця між педагогом та вчителем
Українцям інколи не вдається влучно та швидко знайти відповідники до російських слів. Це ж стосується і слова "преподователь", яке може мати кілька варіантів.
"Телеграф" розповість, як правильно називати "преподователя" українською та коли вживати певні відповідники.
"Преподователь" — російською людина, яка вчить або викладає щось у вищому навчальному закладі. В Україні таких людей називають "педагог", "викладач". Людей з науковим ступенем величають відповідно доцент, професор тощо.
В українські "учитель" буде "вчитель" чи "учитель". Так, ці два варіанти є правильними, різниця лише у їх вживанні в реченнях. Тобто напочатку речення чи після приголосної правильно казати "учитель". Якщо ж перед йде слово на голосну, то — "вчитель".
Зауважимо, вчителями називають викладачів у школах, називати так людину, яка навчає студентів у вишах не коректно.
Орім того є ще кілька синонімів:
- Викладач;
- Викладовець;
- Вихователь — так називають людей, які виховують дітей у садочках;
- Метр;
- Навчитель;
- Направник;
- Наставник.
Нагадаємо, що українською не правильно казати "наступним чином", адже це калька з російської.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прощатись українською та чому краще не казати "пока".