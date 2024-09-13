Без "портфелів" та "рюкзаків": як українською називати торби, які носять за плечима

Існує з десяток варіантів

В українській мові існує багато відповідників запозиченим словам та росіянізмам. Зокрема, це ж стосується "портфеля" та "рюкзака".

"Телеграф" розповість, як правильно українською називати торбинку, в якій діти носять в школу підручники та зошити.

Слово "портфель" має французьке походження і, згідно з тлумачним словником української мови, може вживатись у вимові. Усім відомий "рюкзак" походить з німецької і означає мішок чи торбу, яку носять за плечима. Це слово теж не є помилковим, але воно запозичене з іноземної.

За даними порталу "Словотвір", існує кілька милозвучних та етнічних відповідників до "портфеля" та "рюкзака". А саме:

наплічник;

складниця;

заплічник;

міща;

хожай;

листовиння;

плечак;

спиноторба;

саква;

рубцак, броцак.

Слово "наплічник" одне з найпопулярніших і часто зустрічається у розмовах людей.

Зауважимо, що вищевикладені слова запропоновані для урізноманітнення словникового запасу. Вживання іноземних "портфель" та "рюкзак" не помилка, проте в українській мові є доволі милозвучні відповідники.

Нагадаємо, що не правильно українською казати "Будь зборов", коли хтось чхнув. Існує лише один правильний варіант.

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