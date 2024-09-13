Без "портфелів" та "рюкзаків": як українською називати торби, які носять за плечима
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Існує з десяток варіантів
В українській мові існує багато відповідників запозиченим словам та росіянізмам. Зокрема, це ж стосується "портфеля" та "рюкзака".
"Телеграф" розповість, як правильно українською називати торбинку, в якій діти носять в школу підручники та зошити.
Слово "портфель" має французьке походження і, згідно з тлумачним словником української мови, може вживатись у вимові. Усім відомий "рюкзак" походить з німецької і означає мішок чи торбу, яку носять за плечима. Це слово теж не є помилковим, але воно запозичене з іноземної.
За даними порталу "Словотвір", існує кілька милозвучних та етнічних відповідників до "портфеля" та "рюкзака". А саме:
- наплічник;
- складниця;
- заплічник;
- міща;
- хожай;
- листовиння;
- плечак;
- спиноторба;
- саква;
- рубцак, броцак.
Слово "наплічник" одне з найпопулярніших і часто зустрічається у розмовах людей.
Зауважимо, що вищевикладені слова запропоновані для урізноманітнення словникового запасу. Вживання іноземних "портфель" та "рюкзак" не помилка, проте в українській мові є доволі милозвучні відповідники.
Нагадаємо, що не правильно українською казати "Будь зборов", коли хтось чхнув. Існує лише один правильний варіант.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким словом в українській можна замінити "будь ласка".