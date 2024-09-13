Оставьте "бойфренда" американкам: как правильно назвать любимого мужчину на украинском

Выбрали 10 замечательных украинских слов, как можно назвать своего парня

Богатство украинского языка позволяет точно и метко описать любое явление или чувство. Хотя иногда кажется, что заимствованные слова звучат более современно, на самом деле наш язык имеет множество колоритных соответствий.

Платформа "Словотвір" предлагает исконно украинские варианты для различных заимствований. В частности, для очень популярного сейчас слова "бойфренд". Посмотрим же, как правильно сказать это на украинском?

В современном мире слово "бойфренд" часто используют для обозначения любимого мужчины. Однако украинский язык предлагает немало ярких и эмоционально окрашенных вариантов. Вот десять самых интересных украинских слов, которыми можно заменить иноязычный "бойфренд":

Любко – нежное и ласковое обращение к любимому. Хлопець — традиционное украинское слово для обозначения молодого человека. Любчик – уменьшительно-ласкательная форма от "любко". Любас – еще один вариант ласкового обращения. Ласкавець — дарящий милость и нежность. Парубок — древнее украинское слово для описания холостого молодого человека. Приятель – близкий человек, с которым приятно проводить время. Дружок — друг, которому доверяешь и с которым имеешь теплые отношения. Пасемець — редкостное, но очень колоритное слово на обозначение любимого. Любусь — еще один вариант нежного обращения к любимому человеку.

Интересно, что некоторые из приведенных слов имеют региональные особенности употребления. Например, "любко" чаще можно услышать на западе Украины, тогда как "парубок" более распространен в центральных регионах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно просить прощения на украинском языке. На самом деле есть множество слов, которые вам в этом помогут, но "вибачаюсь" лучше не говорить.