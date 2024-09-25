"Кружку" залиште росіянам: як правильно українською назвати посуд для напоїв

Мало хто знає, що "кружка" - це суржик

Українська мова має безліч синонімів, діалектизмів та регіональних особливостей, які роблять її неповторною. Часто виникають дискусії щодо правильності вживання тих чи інших слів. Наприклад, багато хто сперечається, як правильно називати посудину для напоїв — кружка чи чашка? Мало хто знає, але це суржик.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів про правильне вживання слів на позначення посуду для напоїв. За його словами, слово "кружка" є суржиком, і його варто уникати.

Натомість Авраменко пропонує використовувати два слова: "чашка" та "філіжанка". Ці терміни мають певні відмінності у вживанні. "Чашка" — універсальний посуд для різних напоїв, як холодних, так і гарячих. З неї можна пити молоко, компот, чай або какао.

"Філіжанка" має вужче значення і використовується переважно для чаю або кави. Цікаво, що це слово має турецьке походження і збагатило українську мову своїм звучанням.

Мовознавець наголошує на важливості контексту при виборі слова. Якщо йдеться про каву чи чай, доречно вживати "філіжанка". Для інших напоїв краще використовувати слово "чашка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якими словами можна висловити подяку в українській мові. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.