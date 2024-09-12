Ніяких російських "Пока" і "До свидания": як правильно прощатись українською

Існує з десяток україномовних варіантів

В українській мові існує багато відповідників до росіянізмів, зокрема, і до висловів привітання та прощання. Тобто казати "Пока" не обов'язково.

"Телеграф" розповість вам, як правильно та влучно прощатися українською. В нашій мові існує з десяток відповідників, які доповнять вашу мову.

Більшість висловів прощання в давнину використовувались за довгої розлуки і мали на увазі ще й вибачення, якщо щось було не так. До прикладу, російське "пока", яке поширене в Україні, у свої першій варіаціх звучало як "пока мы не увидемся". Вже з часом воно скоротилось до одного слова. Проте в українській є відповідник до російського "пока" і це "па-па".

Мовознавці прощання українською поділяють на два типи — коли ви з людиною ще побачитись чи зв'яжетесь найближчим часом та коли — розлука на довго.

Як прощатись з людиною, якщо ви скоро побачитесь:

До побачення! / Побачимося!

До зустрічі! / Зустрінемося!

До зв’язку! / Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Спишемося! / Зідзвонимося!

Як прощатись українською на довго:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Майтеся гаразд!

Щасливо!

Зауважимо, що ці варіанти слід вживати у відповідних умовах, тобто під час ділових зустрічей не доречно прощатись — щасливо чи бувайте здорові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "наступним чином".