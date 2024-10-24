Що означає "засупонити": цього призабутого українського слова не варто боятися

Цікава історія слова та трансформацію значення

Українська мова багата на самобутні слова, які поступово відходять у минуле разом зі зникненням певних побутових реалій. Одним із таких слів є дієслово "засупонити", яке має цікаву історію та декілька значень.

Слово "засупонити" є яскравим прикладом того, як господарська діяльність українців вплинула на формування мови. Коли коні були основною тягловою силою в господарстві, процес їх запрягання породив специфічну термінологію, частина якої згодом набула переносного значення.

"Засупонити" першочергово означало дію, пов'язану з кінською упряжжю – стягувати супоню біля хомута під час запрягання коня. Супоня – це спеціальний ремінець, який використовувався для затягування хомута.

Вживання в літературі

Сьогодні це слово рідко можна почути в повсякденному мовленні, проте воно збереглося в літературних творах та народній поезії. Наприклад: "…Ось тебе я засупоню, Запряжу у бабин віз…"

Переносне значення

З часом слово набуло переносного значення:

"Засупонити рота" – примусити когось замовкнути,

У більш грубій формі використовуються варіанти "засупонити пельку" або "засупонити пащу",

Приклад використання: "Якщо ти не відчепишся, то я тобі засупоню пельку навіки".

"Засупонити" – це слово, яке відображає багату історію української мови та її зв'язок із традиційним способом життя наших предків. Хоча його пряме значення вже майже не використовується через зникнення відповідних побутових реалій, воно збереглося в переносному значенні та залишається частиною нашої мовної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово серпанок. Це важливий елемент української культурної спадщини.