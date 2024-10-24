Рус

Що означає "засупонити": цього призабутого українського слова не варто боятися

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Супоня
Супоня. Фото Колаж "Телеграфу"

Цікава історія слова та трансформацію значення

Українська мова багата на самобутні слова, які поступово відходять у минуле разом зі зникненням певних побутових реалій. Одним із таких слів є дієслово "засупонити", яке має цікаву історію та декілька значень.

Слово "засупонити" є яскравим прикладом того, як господарська діяльність українців вплинула на формування мови. Коли коні були основною тягловою силою в господарстві, процес їх запрягання породив специфічну термінологію, частина якої згодом набула переносного значення.

"Засупонити" першочергово означало дію, пов'язану з кінською упряжжю – стягувати супоню біля хомута під час запрягання коня. Супоня – це спеціальний ремінець, який використовувався для затягування хомута.

Вживання в літературі

Сьогодні це слово рідко можна почути в повсякденному мовленні, проте воно збереглося в літературних творах та народній поезії. Наприклад: "…Ось тебе я засупоню, Запряжу у бабин віз…"

Переносне значення

З часом слово набуло переносного значення:

  • "Засупонити рота" – примусити когось замовкнути,
  • У більш грубій формі використовуються варіанти "засупонити пельку" або "засупонити пащу",

Приклад використання: "Якщо ти не відчепишся, то я тобі засупоню пельку навіки".

"Засупонити" – це слово, яке відображає багату історію української мови та її зв'язок із традиційним способом життя наших предків. Хоча його пряме значення вже майже не використовується через зникнення відповідних побутових реалій, воно збереглося в переносному значенні та залишається частиною нашої мовної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово серпанок. Це важливий елемент української культурної спадщини.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова