Припиніть бажати "благополуччя": як в українській мові замінити це слово у привітаннях

Потрібно стежити за чистотою своєї вимови

Багато українців продовжують використовувати російські кальки у повсякденному мовленні, оскільки не знають правильних аналогів того чи іншого слова. Наприклад, у привітаннях часто зустрічається слово "благополуччя", хоча його краще уникати у своєму лексиконі.

На сайті "Мова ДНК нації" йдеться про те, що слово "благополуччя" є калькою. А щоб ваша мова була красивою і чистою, їх потрібно позбуватися.

Як українською сказати "благополучие"?

Багато українців часто у своїх поздоровленнях використовують слово "благополуччя", проте це вважається помилкою. У нашому лексиконі такого слова немає, адже воно сформувалося від російських "благо" та "получать".

В українській мові слід використовувати слово "добробут" у привітаннях ("добро" та "бути"). Або ж можна його замінити словом "достаток" або "гаразд(и)". Наприклад: "Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та добробуту в кожному дні! " або "Сердечно бажаю Вам здоров’я та всякого гаразду ".

Раніше "Телеграф" писав, як українською мовою говорити правильно — "їда" чи "їжа"? Багато хто не знає, чим вони відрізняються.

Також ми розповідали про те, як правильно просити вибачення українською мовою. Слова "вибачаюсь" краще не використовувати.