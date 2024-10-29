Не потерпіти поразку і не одержати перемогу: мовні помилки, які ми робимо щодня
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Позбувайтесь цих слів заради чистоти української мови
Українська мова потребує ретельного очищення від нав'язаних росіянізмів, які спотворюють її. Щодня мільйони українців використовують кальковані з російської мови вирази, навіть не підозрюючи про їхнє походження.
Особливо важливо очистити мову від таких поширених помилок у діловому мовленні. Одними з таких є "потерпіти поразку" та "одержати перемогу". Про це повідомляє учителька української мови Світлана Чернишова.
Обидві фрази є скалькованими з російської "потерпеть поражение" та "одержать победу". В українській мові є власні відповідники. Замість "потерпіти поразку" правильно вживати "зазнати поразки" або "програти". Конструкція з дієсловом "терпіти" у цьому контексті є прямою калькою з російської мови.
У випадку з перемогою варто користуватися словом "здобувати". Хоча слова "одержувати", "діставати" та "здобувати" є синонімами, але саме "здобувати перемогу" найкраще відповідає традиції української мови.
Мовознавці наголошують на чітких відмінностях у вживанні цих синонімів:
- газети одержують;
- по заслузі дістають;
- перемогу здобувають.
Раніше "Телеграф" також повідомляв, як українською сказати "селфі". Є три відповідники.