"Користується популярністю" – помилка, яку допускає чи не кожен. Як правильно це сказати українською

Щодня мільйони українців вживають помилкову конструкцію "користується популярністю"

Серед типових мовних помилок, які часто трапляються в українському мовленні, особливу увагу варто звернути на неправильне вживання конструкції "користується популярністю". Це калька з російської мови "пользуется популярностью", яка суперечить природі української мови.

"Телеграф" з'ясував, як уникнути популярної помилки. Річ у тому, що в українській мові слово "користуватися" має чітке значення – отримувати користь або прибуток від чогось.

Наприклад:

користуватися телефоном,

користуватися громадським транспортом,

користуватися порадами досвідчених колег.

Як правильно?

Коли йдеться про популярність чи успішність, варто вживати такі конструкції:

має популярність,

є популярним,

має успіх,

здобув визнання,

став популярним.

Приклади правильного вживання

❌ Неправильно:

Цей співак користується популярністю серед молоді,

Новий фільм користується великим успіхом,

Ця страва користується попитом у ресторані.

✅ Правильно:

Цей співак має популярність серед молоді,

Цей співак є популярним серед молоді,

Новий фільм має великий успіх,

Ця страва має попит у ресторані,

Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.

Отже, слово "користуватися" вживаємо лише тоді, коли йдеться про отримання практичної користі від предметів, послуг чи порад. Коли говоримо про успіх чи популярність – використовуємо питомі українські конструкції.

Дотримання мовних норм не лише робить наше мовлення правильним, але й допомагає зберегти самобутність української мови. Використання кальок збіднює мовлення та розмиває природні мовні конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово неможливо перекласти іншими мовами. ви точно його знаєте.