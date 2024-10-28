"Користується популярністю" – помилка, яку допускає чи не кожен. Як правильно це сказати українською
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Щодня мільйони українців вживають помилкову конструкцію "користується популярністю"
Серед типових мовних помилок, які часто трапляються в українському мовленні, особливу увагу варто звернути на неправильне вживання конструкції "користується популярністю". Це калька з російської мови "пользуется популярностью", яка суперечить природі української мови.
"Телеграф" з'ясував, як уникнути популярної помилки. Річ у тому, що в українській мові слово "користуватися" має чітке значення – отримувати користь або прибуток від чогось.
Наприклад:
- користуватися телефоном,
- користуватися громадським транспортом,
- користуватися порадами досвідчених колег.
Як правильно?
Коли йдеться про популярність чи успішність, варто вживати такі конструкції:
- має популярність,
- є популярним,
- має успіх,
- здобув визнання,
- став популярним.
Приклади правильного вживання
❌ Неправильно:
- Цей співак користується популярністю серед молоді,
- Новий фільм користується великим успіхом,
- Ця страва користується попитом у ресторані.
✅ Правильно:
- Цей співак має популярність серед молоді,
- Цей співак є популярним серед молоді,
- Новий фільм має великий успіх,
- Ця страва має попит у ресторані,
- Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.
Отже, слово "користуватися" вживаємо лише тоді, коли йдеться про отримання практичної користі від предметів, послуг чи порад. Коли говоримо про успіх чи популярність – використовуємо питомі українські конструкції.
Дотримання мовних норм не лише робить наше мовлення правильним, але й допомагає зберегти самобутність української мови. Використання кальок збіднює мовлення та розмиває природні мовні конструкції.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово неможливо перекласти іншими мовами. ви точно його знаєте.