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"Користується популярністю" – помилка, яку допускає чи не кожен. Як правильно це сказати українською

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Як правильно українською
Як правильно українською. Фото Колаж "Телеграфу"

Щодня мільйони українців вживають помилкову конструкцію "користується популярністю"

Серед типових мовних помилок, які часто трапляються в українському мовленні, особливу увагу варто звернути на неправильне вживання конструкції "користується популярністю". Це калька з російської мови "пользуется популярностью", яка суперечить природі української мови.

"Телеграф" з'ясував, як уникнути популярної помилки. Річ у тому, що в українській мові слово "користуватися" має чітке значення – отримувати користь або прибуток від чогось.

Наприклад:

  • користуватися телефоном,
  • користуватися громадським транспортом,
  • користуватися порадами досвідчених колег.

Як правильно?

Коли йдеться про популярність чи успішність, варто вживати такі конструкції:

  • має популярність,
  • є популярним,
  • має успіх,
  • здобув визнання,
  • став популярним.

Приклади правильного вживання

❌ Неправильно:

  • Цей співак користується популярністю серед молоді,
  • Новий фільм користується великим успіхом,
  • Ця страва користується попитом у ресторані.

✅ Правильно:

  • Цей співак має популярність серед молоді,
  • Цей співак є популярним серед молоді,
  • Новий фільм має великий успіх,
  • Ця страва має попит у ресторані,
  • Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.

Отже, слово "користуватися" вживаємо лише тоді, коли йдеться про отримання практичної користі від предметів, послуг чи порад. Коли говоримо про успіх чи популярність – використовуємо питомі українські конструкції.

Дотримання мовних норм не лише робить наше мовлення правильним, але й допомагає зберегти самобутність української мови. Використання кальок збіднює мовлення та розмиває природні мовні конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово неможливо перекласти іншими мовами. ви точно його знаєте.

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#Українська мова #Правила #Мова