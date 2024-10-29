Не "потерпіти поразку" и не "одержати перемогу": речевые ошибки, которые мы совершаем каждый день

Избавляйтесь от этих слов ради чистоты украинского языка

Украинский язык нуждается в тщательной очистке от навязанных искажающих ее русских. Каждый день миллионы украинцев используют калькированные из русского языка выражения, даже не подозревая об их происхождении.

Особенно важно очистить язык от таких распространенных ошибок в деловой речи. Одними из таких есть "потерпіти поразку" та "одержати перемогу". Об этом сообщает учительница украинского языка Светлана Чернышева.

Обе фразы скалькованы из русского "потерпеть поражение" и "одержать победу". В украинском языке есть собственные соответствия. Вместо "потерпіти поразку" правильно употреблять "зазнати поразки" или "програти". Конструкция с глаголом "терпеть" в этом контексте является прямой калькой с русского языка.

В случае с победой следует пользоваться словом "здобувати". Хотя слова "одержувати", "діставати" та "здобувати" являются синонимами, но именно "здобувати перемогу" лучше всего соответствует традиции украинского языка.

Языковеды отмечают четкие различия в употреблении этих синонимов :

газети одержують;

по заслузі дістають;

перемогу здобувають.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как на украинском сказать "селфи". Есть три соответствия.