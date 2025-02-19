Коли Карпати стали називати Карпатами? Історик розповів про походження цієї назви

Перша згадка з'явилася у працях Геродота ще в V столітті до нашої ери

Назва "Карпати" має багатий історичний контекст і різноманітні версії походження. Вперше це слово згадує давньогрецький історик Геродот у V столітті до нашої ери, коли він описував річку Карпіс, що впадала в Дунай.

Протягом століть гірська система отримувала різні назви, такі як Кавказькі Гори, Руські Гори, Угорські Гори та інші. Історик Олександр Алфьоров розповів, коли виникла і закріпилася звична нам назва.

Історичні згадки

Геродот: у V столітті до н.е. він описав річку Карпіс, що стала основою для подальшого вживання назви "Карпати".

Птолемей: у II столітті нашої ери римський географ Клавдій Птолемей уперше виокремив гірську систему, називаючи її "Карпатами".

Римське панування: у 105 році імператор Траян приєднав Південні Карпати до Римської імперії, що сприяло їх подальшій популяризації.

Походження слова

Дослідники мають різні теорії щодо походження назви "Карпати":

Фракійське плем'я карпи: одна з версій вказує на походження від імені фракійського племені карпи, яке проживало на території Передкарпаття у III-IV столітті нашої ери.

Доіндоєвропейське слово: інші вважають, що слово "карпати" походить від доіндоєвропейського терміна "kar", що означає "камінь", що підкреслює кам'янисту природу гір.

Використання в культурі

Протягом історії гори Карпати називалися порізному в різних мовах і культурах. Наприклад, у давньоугорських текстах вони згадуються як Руські гори, а в німецькій історіографії — як Санокірбергі. З XVI століття назва "Карпати" почала частіше з'являтися на картах, ставши загальноприйнятою для позначення цієї гірської системи. І лише в ХІХ столітті весь гірський масив став мати цю назву.

Від античних часів до сьогодення назва "Карпати" пройшла довгий шлях становлення. Але вона є не лише географічним терміном, але й свідченням багатої культурної та історичної спадщини цього регіону.

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