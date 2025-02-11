Це не Київ: історик назвав найстаріше місто України

Уявіть місто, яке пам'ятає давніх греків, бачило розквіт та падіння імперій і досі зберігає свою магічну атмосфер

Білгород-Дністровський, розташований в Одеській області, не просто місто на карті України. Це жива історія, що налічує понад 2500 років.

За словами історика Олександра Алфьорова, це найстаріше місто України й одне з найдавніших у світі. Саме воно бачило розквіт різних цивілізацій та імперій.

Від Офіуси до Білгород-Дністровського: шлях крізь віки

Місто було засноване греками у VI столітті до нашої ери під назвою Офіусса, в епоху активної колонізації Північного Причорномор'я. Згодом воно отримало назву Тіра, ставши важливим торгівельним та культурним центром. У часи Київської Русі місто було відоме як Білград. Протягом багатьох століть місто переходило з рук в руки, змінюючи назви та підкоряючись різним правителям. Воно було відоме як Аспрокастро, Мальвокастро, Монкастро, Маврокастро. Під назвою Аккерман місто увійшло до складу Української держави у 1918 році. Лише згодом місто отримало сучасну назву – Білгород-Дністровський.

Ювілей, визнаний світом

У 1999 році Білгород-Дністровський відзначив свій дивовижний 2500-річний ювілей, що стало визнанням його унікальної історичної цінності. ЮНЕСКО, Всесвітня організація з питань освіти, науки та культури, визнала місто одним з найстаріших у світі, що підкреслює його значення для світової історії.

Пам'ятки, що дихають історією

Білгород-Дністровський – це не лише старовинні вулички та атмосфера минулого, але й унікальні історичні пам'ятки:

Античне місто Тіра: Археологічний комплекс, де можна на власні очі побачити залишки давньогрецького міста, свідка бурхливих подій минулого.

Аккерманська фортеця: Велична споруда, будівництво якої розпочалося ще у XIII столітті. Фортеця вражає своїми розмірами та архітектурою.

Білгород-Дністровський – це місце, де кожен камінь промовляє про історію, а кожен куточок зберігає таємниці минулих епох. Відвідавши це місто, ви зможете відчути подих історії та назавжди закохатися в його неповторну атмосферу.

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