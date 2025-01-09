The Ukraine. Чому Україну довгий час називали неправильно і причому тут СРСР

Коли йдеться про назву держави, кожне слово набуває особливої ваги

У міжнародному спілкуванні часто постає питання щодо правильного написання назви України англійською мовою. Використання артикля "the" перед словом "Ukraine" — не просто граматична помилка, а спадщина радянського минулого, від якої сучасна незалежна держава свідомо відмовилася.

В англійській мові існує лише один граматично та політично коректний варіант назви нашої держави – Ukraine, без артикля. Ця назва закріплена як у Декларації незалежності, так і у Конституції України.

Історична довідка

Історично плутанина з використанням артикля "the" перед назвою України виникла за часів СРСР. Тоді країна мала назву "the Ukrainian Soviet Socialist Republic", і використання артикля було обґрунтованим, оскільки в назву входило слово "republic". Після проголошення незалежності 1991 року офіційною назвою стало просто "Ukraine", що не потребує використання артикля.

Політичне значення

Відмова від використання артикля "the" перед назвою Ukraine має не лише граматичне, а й важливе політичне значення. Відповідно до російської етимології, слово "Україна" трактувалося як "окраїна", що мало на увазі залежний статус території. Використання назви без артикля наголошує на статусі України як незалежної держави, а не частині іншої країни.

Правила вживання артиклів з географічними назвами

Для кращого розуміння контексту важливо наголосити на загальних правилах використання артиклів з географічними назвами в англійській мові. Пишуться без артикля назви:

Більшість країн (France, Peru, Ukraine);

Окремих островів;

Континентів;

Міст.

З артиклем "the" пишуться назви:

Країн, у назві яких є слова "republic", "kingdom", "united", "union";

Гірських ланцюгів;

Океанів та морів;

Груп островів;

Пустель.

Використання правильної назви країни — "Ukraine" без артикля — це не просто питання граматики. Це визнання незалежності та суверенітету нашої держави на міжнародній арені. Важливо пам’ятати та вживати коректну форму назви в англійській мові, сприяючи зміцненню міжнародного іміджу України як незалежної держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перша карта під назвою "Україна" стала важливим інструментом у воєнних операціях XVII століття. Французький картограф Гійом де Боплан вплинув як розвиток науки, а й у військову стратегію.