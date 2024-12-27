Чому Хмельницький назвав державу саме Військо Запорозьке

Хмельницький обрав цю назву, прагнучи відродити українську державність

Гетьман Богдан Хмельницький прагнув продемонструвати традицію свободи кожного громадянина, тому він обрав назву Військо Запорозьке для своєї держави. Ця назва стала символом української державності, яка своїм корінням сягає саме в Військо Запорозьке.

Дослідник Сергій Коваленко підкреслює, що у 1648 році Хмельницький відродив цю державу, щоб показати нову спільноту та її природу. Вибір назви Військо Запорозьке не був випадковим; він відображав відмову від старих феодальних порядків, пов'язаних із Руссю, і прагнення до створення нового національного проєкту.

Історична логіка Київської Русі та Війська Запорозького

В історії України два ключові періоди — це епоха Київської Русі та період Війська Запорозького. Ці етапи відрізняються не лише хронологічно, а й соціально-економічно. Київська Русь була феодальною системою, де основою суспільства були землевласники, що мали жорстку ієрархію. Водночас Військо Запорозьке виникло в умовах, коли феодалізм вже вичерпав себе, і почали формуватися буржуазно-демократичні порядки.

Відсутність державності під час монголо-татарської навали

Історик зазначає, що вже в 1237 році, під час монголо-татарської навали, на Русі не було справжньої державності. Московські князі стали залежними від зовнішніх сил, оскільки їх призначали з центру, подібно до губернаторів. Це свідчить про занепад традиційної руської державності.

Галицько-Волинське князівство

Однак на території сучасної України, зокрема у Волині та Галичині, Галицько-Волинське князівство змогло зберегти свою автономію. Проте з часом феодальні порядки почали занепадати, а нові політичні системи не змогли запобігти цьому процесу. У результаті виник новий національний проєкт — Козацька буржуазія, яка шукала своє місце у новій політичній реальності.Козацтво та його боротьба за автономію

Козацтво стало важливим елементом української історії. Підтримка Івана Підкови свідчила про прагнення козацтва реалізувати свою суспільно-політичну модель в Молдавському князівстві, де основою була особиста свобода і відсутність кріпацького рабства. У відповідь на репресії козаки організували республіки на островах Великого Лугу.

Відродження Війська Запорізького

У 1638 році козацтво зазнало поразки від Речі Посполитої, яка окупувала його території. Однак гетьман Богдан Хмельницький відродив цю державу, назвавши її Військом Запорізьким — символом свободи та незалежності. Хмельницький прагнув створити республіканську модель управління, яка б відображала традиції свободи громадян.

Після Хмельницького: повернення до феодалізму

Після смерті Богдана Хмельницького Військо Запорізьке почало повертатися до феодальних порядків. З'явилася верхівка, яка прагнула ліквідувати незалежність козацької держави. Це свідчить про постійний конфлікт між прагненням до свободи та тиском феодальних структур.

Отже, історична логіка Київської Русі та Війська Запорозького демонструє еволюцію українського суспільства від феодалізму до спроби створення демократичних інститутів. Цей процес супроводжувався боротьбою за автономію та незалежність, що є актуальним і в сучасному контексті України.

Раніше "Телеграф" розповідав, російські царі неодноразово хотіли перенести столицю до Києва. Перші згадки про це з'явилися в оточенні царя Олексія Михайловича в середині XVII століття.