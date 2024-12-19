В давнину Київ мав другу і навіть третю назву: історик розкрив таємниці української столиці

Що криється за загадковими назвами "Самбатас" та "Кенунгард"

Уявіть місто, яке має не одну, а одразу кілька таємничих назв, забутих століття тому. Київ — це не просто столиця України, а справжній історичний лабіринт, де кожне ім'я приховує унікальну історію міжнародних контактів, торгівельних шляхів та культурних обмінів.

У ході історичних досліджень часто трапляються справжні скарби, які змушують переосмислити звичні уявлення про минуле. Саме такою є історія альтернативних назв Києва, про які розповідає відомий український історик Олександр Алфьоров.

Свідчення візантійських джерел

Ключовим документом, що розкриває цю таємницю, є трактат візантійського імператора Костянтина Багрянородного, написаний приблизно у 948 році. Цей унікальний документ, призначений насамперед для нащадків правлячої династії, містить унікальну інформацію про столицю стародавньої Русі.

Загадкова назва "Самбатас"

У трактаті Костянтин Багрянородний згадує, що Київ має другу назву — "Самбатас". Цікаво, що ця назва досі лишається повною загадкою для дослідників. Існує безліч гіпотез щодо її походження: хозарська версія, скандинавська теорія, готська інтерпретація, балтійська гіпотеза, тюркське або іранське коріння. Проте жодна з цих версій наразі не має переконливих доказів.

Вікінгське бачення: "Кенунгард"

Не менш цікавою є назва, яку вживали вікінги — "Кенунгард". Ця назва збереглася в кількох давньоскандинавських сагах, зокрема в сазі про Едмонда. Дослідники пропонують два основні тлумачення терміну:

"Гартс" — місто-фортеця; "Місто човнів" — через унікальне географічне положення Києва на торгівельному шляху "з варягів у греки"

Існує також третя версія: "Кенунгард" може бути калькою з давньоруської назви "Кєнов" (тобто "місто Кия").

Ці альтернативні назви Києва є яскравим свідченням багатошаровості нашої історії, складності міжкультурних комунікацій та багатства мовних традицій стародавнього світу. Кожна назва — це своєрідне вікно в минуле, можливість поглянути на наше місто очима різних народів та культур.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому саме Київ — столиця України. Історик пояснив цей географічний і культурний феномен.