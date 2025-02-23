Мочі чи моті: як правильно називати популярний японський десерт

Кожна мова може адаптовувати слова іншомовного походження під свої правила

Японський десерт моті або ж мочі набирає популярність в Україні. Однак досі точаться суперечки як правильно його називати.

Дискусію знову актуалізував телеведучий Костянтин Грубич, який поділився, що йому дорікнули за неправильно вимову назви десерту. Він звернувся до інституту мовознавства ім. О. Потебні із цим питанням, однак відповіді не отримав.

Натомість у опитаних ним експертів, та тих, хто має компетенцію в цьому питанні — різні думки. Японісти та носії мови зазначають, що у транскрипції з японської — це саме "мочі". Мовознавець Олександр Авраменко попри відсутність експертизи у японській зазначив, що назва ще не має усталеної у словниках форми в українській мові, тож цей неологізм (нове слово) вживається у трьох варіантах: моті, моці та мочі.

Редакторка Ольга Васильєва своєю чергою пояснила, звідки взялась така різниця в транслітерації: "Сусі", "Хіросіма" і "моті" замість "суші", "Хірошіма" і "мочі" — це так звана поліванівка (за прізвищем російського японіста Поліванова). У російській мові ш не помʼякшується перед і. В Україні намагаються відходити від російської традиції, віддаючи перевагу шиплячим перед і".

Тож остаточної відповіді немає — обидва варіанти існують поки на рівних, оскільки офіційно правил транслітерації з японської на українську мову поки не затверджено.

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