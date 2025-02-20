Все життя казали неправильно: як "голольод" правильно називати українською

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Взимку, особливо на неочищених від снігу вулицях, ми зустрічаємося з таким неприємним явищем, яке в народі називають "голольодом" і "гололедиця". Однак вживання цих російських кальок є помилкою, адже в українській мові є власні позначення для зимових явищ.

Про те, як замінити русизми "гололід" і "гололедиця", розповів Сергій П'ятаченко. Думками ділився на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, "Гололед" і "гололедица" — це російські слова, яким в українській мові відповідають "ожеледь" і "ожеледиця".

"Ожеледь" і "ожеледиця" — що це таке

Ожеледь – намерзання тонкого шару льоду на поверхні землі, гілках дерев, дротах, дахах тощо. Ожеледиця – це слизький стан поверхні доріг, обмерзання поверхні певної ділянки землі, коли після відлиги настає період похолодання, а також внаслідок замерзання мокрого снігу, крапель дощу або мряки.

На відміну від ожеледі (яка пов’язана з атмосферними опадами) ожеледиця може мати різне походження — не тільки з атмосферних опадів, але також з води, що покриває землю або надходить на поверхню землі з інших джерел.

В українській мові для таких явищ є відповідні вирази: приожеледило(ся); упала (ударила) ожеледь, ожеледиця; взялося ожеледдю (ожеледицею).

Тож краще назавжди забути про російські кальки "гололід" і "гололедиця" і вживати красиві і правильні українські відповідники.

Раніше "Телеграф" писав, що як правильно робити замовлення українською.