Мочи или моти: как правильно называть популярный японский десерт

Каждый язык может адаптировать слова иноязычного происхождения под свои правила

Японский десерт моти или мочи набирает популярность в Украине. Однако до сих пор идут споры как правильно его называть.

Дискуссию снова актуализировал телеведущий Константин Грубич, который поделился, что его упрекнули в неправильном произношении названия десерта. Он обратился в институт языкознания им. О. Потебни с этим вопросом, однако ответа не получил.

Зато у опрошенных им экспертов и тех, кто имеет компетенцию в этом вопросе, — разные мнения. Японисты и носители языка отмечают, что в транскрипции с японского — это именно "мочи". Языковед Александр Авраменко, несмотря на отсутствие экспертизы в японском, отметил, что название еще не имеет устоявшейся в словарях формы в украинском языке, поэтому этот неологизм (новое слово) употребляется в трех вариантах: моти, моци и мочи.

Редактор Ольга Васильева в свою очередь объяснила, откуда взялась такая разница в транслитерации: "Суси", "Хиросима" и "моти" вместо "суши", "Хирошима" и "мочи" — это так называемая поливановка (по фамилии российского япониста Поливанова). В русском языке ш не смягчается перед и. В Украине пытаются отходить от российской традиции, предпочитая шипящие перед и".

Так что окончательного ответа нет — оба варианта существуют пока на равных, поскольку официально правила транслитерации с японского на украинский язык пока не утверждены.

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