Що таке "непереливки"? Звідки взялося це слово в українській мові

Його використання в українській літературі підкреслює не лише емоційний аспект, а й соціальні взаємозв'язки між людьми

Українська мова багата на дуже колоритні слова, що збагачують її. Слово "непереливки" є яскравим прикладом такої фразеології, яке вказує на складність та труднощі, з якими стикається людина.

Це слово не лише відображає емоційний стан, але й має глибоке культурне та історичне підґрунтя. Проте сьогодні мало хто знає, що насправді воно означає.

Як утворилося слово "непереливки"

Слово "непереливки" в українській мові має цікаве етимологічне походження. Воно утворене шляхом злиття заперечної частки "не" з іменником "переливки". Іменник "переливки" походить від дієслова "переливати", що означає переміщення рідини з одного місця в інше. У контексті фразеологізму "непереливки" це слово передає значення, що вказує на труднощі або незручності, які виникають у певній ситуації.

Приклади з літератури

"Бачить Максим, що непереливки, скликає своїх товаришів докупи" (І. Франко) – тут показано, як герой усвідомлює важкість ситуації і намагається знайти підтримку.

"Турків меншало й меншало. Ось один із них, побачивши, що непереливки, хотів було втікати…" (С. Тельнюк) – у цьому контексті слово підкреслює відчай і бажання втекти від труднощів.

"Килина – добра душа. Коли в когось непереливки – останнім поділиться" (М. Руденко) – тут показано, як у важкі часи люди можуть проявляти доброту та підтримку один одному.

"Ви мусите піти звідси. Негайно, інакше вам буде непереливки" (О. Авраменко, В. Авраменко) – це приклад попередження про можливі труднощі.

Семантичний розвиток

З часом слово "непереливки" стало використовуватися для опису не лише фізичних труднощів, а й емоційних станів, коли людині важко або скрутно. Це відображає глибокий зв'язок між мовою та культурою, адже українці завжди намагалися знайти слова, які б точно передавали їхні переживання та емоції.

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