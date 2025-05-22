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Як створити електронний підпис у Monobank і як підписувати документи (інструкція)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як створити електронний підпис у Монобанку Новина оновлена 22 травня 2025, 16:53
Як створити електронний підпис у Монобанку. Фото Колаж "Телеграфу"

Це займе всього пару хвилин

У Monobank з'явився електронний підпис для бізнесів, ФОП і фізичних осіб. Він формується за кілька секунд.

"Телеграф" розповість, як зробити monoКЕП (кваліфікований електронний підпис) у застосунку банку. Зауважимо, що інформацію про появу електронного підпису підтвердив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

Як створити monoКЕП:

  • Відкрийте застосунок Monobank;
  • Натисніть на свою аватарку;
  • Оберіть "Особисті дані та документи";
  • Клацніть на кнопку monoКЕП;
  • Придумайте надійний пароль;
  • Підтвердіть, що це ви;
  • КЕП готовий.

"Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", — заявив Гороховський.

Щоб підписати документ:

  • Відкрийте файл у провіднику (наприклад, у "Завантаженнях"), знайдіть документ для підпису.
  • У контекстному меню виберіть "Поширити" і вкажіть програму monobank.
  • Введіть пароль та натисніть "Підписати".

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Теги:
#Підпис #ФОП #Монобанк