Як створити електронний підпис у Monobank і як підписувати документи (інструкція)

Це займе всього пару хвилин

У Monobank з'явився електронний підпис для бізнесів, ФОП і фізичних осіб. Він формується за кілька секунд.

"Телеграф" розповість, як зробити monoКЕП (кваліфікований електронний підпис) у застосунку банку. Зауважимо, що інформацію про появу електронного підпису підтвердив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

Як створити monoКЕП:

Відкрийте застосунок Monobank;

Натисніть на свою аватарку;

Оберіть "Особисті дані та документи";

Клацніть на кнопку monoКЕП;

Придумайте надійний пароль;

Підтвердіть, що це ви;

КЕП готовий.

"Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", — заявив Гороховський.

Щоб підписати документ:

Відкрийте файл у провіднику (наприклад, у "Завантаженнях"), знайдіть документ для підпису.

У контекстному меню виберіть "Поширити" і вкажіть програму monobank.

Введіть пароль та натисніть "Підписати".

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