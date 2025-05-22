Як створити електронний підпис у Monobank і як підписувати документи (інструкція)
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У Monobank з'явився електронний підпис для бізнесів, ФОП і фізичних осіб. Він формується за кілька секунд.
"Телеграф" розповість, як зробити monoКЕП (кваліфікований електронний підпис) у застосунку банку. Зауважимо, що інформацію про появу електронного підпису підтвердив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.
Як створити monoКЕП:
- Відкрийте застосунок Monobank;
- Натисніть на свою аватарку;
- Оберіть "Особисті дані та документи";
- Клацніть на кнопку monoКЕП;
- Придумайте надійний пароль;
- Підтвердіть, що це ви;
- КЕП готовий.
"Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", — заявив Гороховський.
Щоб підписати документ:
- Відкрийте файл у провіднику (наприклад, у "Завантаженнях"), знайдіть документ для підпису.
- У контекстному меню виберіть "Поширити" і вкажіть програму monobank.
- Введіть пароль та натисніть "Підписати".
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