"Нова Пошта" запровадила нові правила для ФОПів: про що йдеться

Підприємці мають отримувати прибутки тільки на рахунок

В "Новій пошті" розʼяснили зміни у правилах роботи із готівкою для компаній і підприємців. Водночас для приватних клієнтів все залишилося як раніше.

Вони, як і раніше, можуть отримувати кошти як на рахунок, так і готівкою. Такі пояснення з'явилися на сайті фінансового сервісу поштового оператора.

Тепер усі гроші за післяплату будуть перераховуватись лише на банківський рахунок, відкритий у платіжній системі (наприклад, у банку чи фінансовому сервісі). Компаніям та підприємцям готівку у відділенні отримати буде неможливо.

Зазначається, що 29 серпня 2024 року набула чинності Постанова НБУ № 101 від 23.08.2024, яка забороняє юридичним особам, ФОПам і тим, хто займається незалежною професійною діяльністю, отримувати післяплату готівкою у відділеннях поштового оператора.

На вимогу регулятора, гроші від покупців спочатку мають зараховуватися на рахунок, і лише після цього їх можна за потреби зняти готівкою.

Щоб отримати кошти за свою підприємницьку чи професійну діяльність, потрібно:

укласти договір післяплати з NovaPay;

отримувати гроші на рахунок, який може бути відкритий у NovaPay або в будь-якому українському банку.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба запровадила новий механізм моніторингу онлайн-продажів. Відтепер ДПС постійно відстежує громадян і платників податків, які продають товари через Інтернет та отримують за них грошові перекази.