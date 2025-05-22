Как создать электронную подпись в Monobank и как подписывать документы (инструкция)
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В Monobank появилась электронная подпись для бизнесов, ФОП и физических лиц. Она формируется через несколько секунд.
"Телеграф" расскажет, как сделать monoKEP (квалифицированная электронная подпись) в приложении банка. Отметим, что информацию о появлении электронной подписи подтвердил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.
Как создать monoКЕП:
- Откройте приложение Monobank;
- Нажмите на свою аватарку;
- Выберите "Личные данные и документы";
- Щелкните по кнопке monoКЕП;
- Придумайте надежный пароль;
- Подтвердите, что это вы;
- КЭП готов.
"Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь выдаем monoКЕПы. Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФОП и даже физических лиц", — заявил Гороховский.
Чтобы подписать документ:
- Откройте файл в проводнике (например, в Загрузках), найдите документ для подписи.
- В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и укажите программу monobank.
- Введите пароль и нажмите "Подписать".
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