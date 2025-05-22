Как создать электронную подпись в Monobank и как подписывать документы (инструкция)

Это займет всего пару минут

В Monobank появилась электронная подпись для бизнесов, ФОП и физических лиц. Она формируется через несколько секунд.

"Телеграф" расскажет, как сделать monoKEP (квалифицированная электронная подпись) в приложении банка. Отметим, что информацию о появлении электронной подписи подтвердил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

Как создать monoКЕП:

Откройте приложение Monobank;

Нажмите на свою аватарку;

Выберите "Личные данные и документы";

Щелкните по кнопке monoКЕП;

Придумайте надежный пароль;

Подтвердите, что это вы;

КЭП готов.

"Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь выдаем monoКЕПы. Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФОП и даже физических лиц", — заявил Гороховский.

Чтобы подписать документ:

Откройте файл в проводнике (например, в Загрузках), найдите документ для подписи.

В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и укажите программу monobank.

Введите пароль и нажмите "Подписать".

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