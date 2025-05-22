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Как создать электронную подпись в Monobank и как подписывать документы (инструкция)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как создать электронную подпись в Монобанке Новость обновлена 22 мая 2025, 16:53
Как создать электронную подпись в Монобанке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это займет всего пару минут

В Monobank появилась электронная подпись для бизнесов, ФОП и физических лиц. Она формируется через несколько секунд.

"Телеграф" расскажет, как сделать monoKEP (квалифицированная электронная подпись) в приложении банка. Отметим, что информацию о появлении электронной подписи подтвердил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

Как создать monoКЕП:

  • Откройте приложение Monobank;
  • Нажмите на свою аватарку;
  • Выберите "Личные данные и документы";
  • Щелкните по кнопке monoКЕП;
  • Придумайте надежный пароль;
  • Подтвердите, что это вы;
  • КЭП готов.

"Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь выдаем monoКЕПы. Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФОП и даже физических лиц", — заявил Гороховский.

Чтобы подписать документ:

  • Откройте файл в проводнике (например, в Загрузках), найдите документ для подписи.
  • В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и укажите программу monobank.
  • Введите пароль и нажмите "Подписать".

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Теги:
#Подпись #ФЛП #Монобанк