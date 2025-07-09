Ви й не здогадувались: як "пікова дама" перекладається українською

Багато хто досі перекладає дослівно, але насправді українська мова пропонує більш точний варіант

Здавалося б, що складного в перекладі "піковая дама"? Просто "пікова дама" — і все. Але виявляється, не все так просто.

Цей вираз має кілька значень, і для кожного в українській мові є свій точний відповідник. "Телеграф" розповість, як не помилитися.

Як перекладають люди в соцмережах

Нещодавно в одній з Facebook-груп про українську мову розгорілася дискусія саме навколо цього питання. Користувачі пропонували найрізноманітніші варіанти: творчі народні "винова краля" та "винова кубіта", більш ввічливе "винна пані", жартівливе "козирна карта". А одна учасниця навіть застерегла: "лиш би не пиката пані".

Виглядає, ніби українці інстинктивно шукають альтернативи російським виразам. Але що кажуть словники?

Правильний переклад залежить від контексту

У російській мові словосполученням "піковая дама" позначають відразу кілька понять. Розкажемо з прикладами, як правильно перекласти українською кожне з них.

Якщо йдеться про карту — то правильно буде "пікова дама". Саме так перекладається назва карти масті "піки" у картярських іграх.

Якщо згадується класичний твір Пушкіна — то це також "Пікова дама". Саме під такою назвою знають повість російського письменника в Україні, і саме так називається опера Чайковського за цим твором.

Якщо говорять про стрункість тіла — тут російська "піковая дама" означає жінку з типом фігури "перевернутий трикутник", коли плечі ширші за стегна. В українській мові для цього є точніший термін — "атлетичний тип фігури" або "тип фігури 'перевернутий трикутник'".

Народна творчість vs офіційні норми

Цікаво, що серед користувачів Facebook найпопулярнішими стали варіанти з прикметником "винова". І це не випадково — адже "винова" звучить більш по-українськи, ніж "пікова". Проте для офіційного використання та в літературі прийнято вживати саме "пікова дама".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи гладіолус — це калька з російської. Ми розповідали, як українською правильно назвати цю літню квітку.