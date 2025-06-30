Залиште "камиш" росіянам. Як правильно українською називати популярну рослину біля водойм

Більшість і досі не розуміє різницю між цими рослинами

Українці доволі часто називають рослини, що ростуть біля водойм і мають характерне суцвіття у вигляді сосиски "камиш" чи "очерет". Однак це дуже поширена помилка.

"Телеграф" розповість, в чому різниця між очеретом та рогозом і чи є в українській мові слово "камиш". Зауважимо, що більшість навіть не знає, що вищеперераховані назви належать різним рослинам, які ростуть поруч у болотистих територіях.

Очерет чи рогіз

Це дві назви кардинально різних рослин болотистих територій. Рогіз — має характерне темно-коричневе суцвіття, вкрите м’яким ворсом. Зовні воно схоже на сосиску на паличці. Ця рослина має пряме і товсте стебло. Воно на відміну від очерету порожнисте, а листя — широке та розташоване по спіралі стебла.

Рогіз

Очерет — це рослина з пухнастим та волохатим суцвіттям, яке нагадує чимось пензлик. Стебло очерету товстіше за рогіз і порожнисте, досить гнучке. А от листя вузьке і довге, з шершавими краями. Воно розташоване на стовбурі почергово.

Очерет

Зауважимо, що в українській мові немає слова "камиш", є "комиш". Це рід багаторічних трав'янистих рослин родини осокових. Він нараховує 47 видів, серед яких є рогіз та очерет. Тобто ті рослини, які українці здебільшого бачать біля озер та боліт, — це не комиші, а очерет та рогіз. До слова, російською вони теж не будуть комишами, зокрема очерет — тросник, а рогіз — рогоз.

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