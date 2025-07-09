Вы и не догадывались: как "пиковая дама" переводится на украинский

Многие до сих пор переводят дословно, но на самом деле украинский язык предлагает более точный вариант

Казалось бы, что сложного в переводе "пиковая дама"? Просто "пикова дама" — и все. Но оказывается, не всё так просто.

Это выражение имеет несколько значений и для каждого в украинском языке есть свое точное соответствие. "Телеграф" расскажет, как не прогадать.

Как переводят люди в соцсетях

Недавно в одной из Facebook групп об украинском языке разгорелась дискуссия именно вокруг этого вопроса. Пользователи предлагали самые разные варианты: творческие народные "винова краля" и "винова кубіта", более вежливое "винна пані", шутливое "козырная карта". А одна участница даже предостерегла: "только бы не пиката дама".

Похоже, что украинцы инстинктивно ищут альтернативы российским выражениям. Но что говорят словари?

Правильный перевод зависит от контекста

В русском языке словосочетанием "пиковая дама" обозначают сразу несколько понятий. Расскажем с примерами, как правильно перевести на украинский язык каждое из них.

Если речь идет о карте – то правильно будет "пікова дама". Именно так переводится название карты масти "пики" в карточных играх.

Если упоминается классическое произведение Пушкина – то это также "пікова дама". Именно под таким названием знают повесть русского писателя в Украине и именно так называется опера Чайковского по этому произведению.

Если говорят о стройности тела — здесь русская "пиковая дама" означает женщину с типом фигуры "перевернутый треугольник", когда плечи шире бедер. В украинском языке для этого есть более точный термин — "атлетический тип фигуры" или "тип фигуры ’перевернутый треугольник’".

Народное творчество vs официальные нормы

Интересно, что среди пользователей Facebook самыми популярными стали варианты с прилагательным "винова". И это не случайно – ведь "винова" звучит более по-украински, чем "пікова". Однако для официального использования и в литературе принято употреблять именно "пікова дама".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, гладиолус ли это калька из русского. Мы рассказывали, как на украинском правильно назвать этот летний цветок.