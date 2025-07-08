Гладіолус — це калька? Як українською правильно назвати цю літню квітку

Ці варіанти — доречні, тож вибирайте той, що краще пасує до ситуації

Кожного серпня в Україні вирує квіткове буяння — до Дня знань школярі несуть яскраві букети вчителям, і часто в них можна побачити гордовиті квіти з мечоподібним листям і розкішними пелюстками. У побуті їх звикли називати гладіолусами.

Та чи справді це українське слово? "Телеграф" розповідає, як такі квіти називати правильно.

Насправді українська мова має 2 варіанти: і гладіолус, і косарик. Обидва є правильними, хоча кожна назва має свою історію та відтінок вживання.

Гладіолус — це слово латинського походження. Його корінь gladius означає "меч", що натякає на форму листя рослини. У цій формі назва закріпилася в міжнародній ботанічній традиції, тому й широко вживається у наукових, освітніх і побутових контекстах. Словники сучасної української мови також фіксують слово гладіолус, тож відмовлятись від нього не обов'язково.

Косарик — більш народна, питомо українська назва. Її походження пов'язане з образом коси — як знаряддя, так і символу руху, серпа або меча. Це слово частіше можна почути в розмовному мовленні або в літературі, і воно особливо миле для тих, хто дбає про чистоту української мови.

Отже, якщо ви називаєте цю рослину гладіолусом — це не помилка. Якщо ж кажете косарик — це звучить навіть поетично. Ви можете сміливо вживати обидва варіанти залежно від контексту: формальний чи розмовний.

Що відомо про ці квіти

Гладіолуси або ж косарики

Це — багаторічна бульбоцибулинна рослина з родини півникових. Його струнке пряме стебло може сягати до 150 см, а листя — тонке, лінійне, мечоподібне, характерного блакитно-зеленого відтінку.

Квітки гладіолуса великі, яскраві й дуже декоративні. Вони зібрані в колосоподібне суцвіття, яке може бути однобічним, двостороннім або спіральним. Різноманіття форм і кольорів справді вражає — від білого й рожевого до темно-бордового, фіолетового чи навіть зеленкуватого.

У природі існує близько 250 видів гладіолусів, з яких більшість походить із південної Африки. Проте виведено тисячі сортів, адаптованих до різних кліматичних умов.

Рослина розмножується бульбоцибулинами, які щороку поновлюються. Вони вкриті плівчастими лусками — від білого до темно-червоного кольору.

Сьогодні гладіолус — одна з найулюбленіших садових культур в Україні. Його вирощують як для оформлення клумб, так і для зрізування в букети. Завдяки своїй величності він вважається квіткою перемоги, сили та шани.

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