Мешканці Миколаєва отримають прісну воду завдяки новому водогону, - прем'єр Свириденко

Очільниця уряду зазначила, що його труби і насоси розміщені під землею

У Миколаєві готуються до подачі прісної води в крани домогосподарств завдяки новозбудованому водогону. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу.

Компанія "Автострада" завершила будівництво нового магістрального водогону, який буде подавати в Миколаїв воду не з Дніпра, а з Південного Бугу. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відвідала новий водогін і повідомила, що жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах.

"Оглянули з колегами новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме місто. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання", — написала Юлія Свириденко у повідомленні на Фейсбук.

За її словами, в 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проєкт вдалося здешевити до 6,5 млрд грн, а зекономлені кошти спрямують на будівництво водогонів в інших регіонах.

"У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь", — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду додала, що труби і насоси розміщені під землею, і зараз добудовуються укриття для працівників. "Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі. Наша мета — безперебійне водопостачання у всіх українських громадах", — зауважила прем’єр-міністр Свириденко.

Як вже повідомлялось, новий водогін в Миколаєві працює від дизельних генераторів як тимчасове рішення. Коли призначать балансоутримувача об'єкта та під'єднають до постійного джерела електроживлення, система водогону перейде у повністю автоматизований режим.

Нагадаємо, наприкінці липня магістральний водогін з річки Південний Буг до Миколаєва почали заповнювати водою.