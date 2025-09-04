Жители Николаева получат пресную воду благодаря новому водопроводу, — премьер Свириденко

Глава правительства отметила, что его трубы и насосы размещены под землей.

В Николаеве готовятся к подаче пресной воды в краны домохозяйств благодаря новопостроенному водопроводу. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала.

Компания "Автострада" завершила строительство нового магистрального водопровода, который будет подавать в Николаев воду не из Днепра, а из Южного Буга. Премьер-министр Юлия Свириденко посетила новый водопровод и сообщила, что жители Николаева впервые с 2022 года получат пресную воду в кранах.

"Осмотрели с коллегами новый магистральный водопровод, который вскоре будет питать город. В 2022 году россияне взорвали ключевой водопровод, который обеспечивал город. С тех пор 500 тысяч николаевцев живут без постоянного водоснабжения", — написала Юлия Свириденко в сообщении на Фейсбук.

По ее словам, в 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд грн на строительство новой системы водозабора из реки Южный Буг. Проект удалось удешевить до 6,5 млрд грн, а сэкономленные средства будут направлены на строительство водопроводов в других регионах.

"В январе 2025 года начались строительные работы, а в августе запустили тестовую работу водопровода. Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала. Через две недели пресная вода полностью заменит соленую во всех системах города. Водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий", — отметила Юлия Свириденко.

Руководитель правительства добавила, что трубы и насосы размещены под землей, и сейчас достраиваются укрытия для работников. "Есть пульты для дистанционного управления, резерв питания и система защиты от атак. Строительство уже на завершающем этапе. Наша цель — бесперебойное водоснабжение во всех украинских общинах", — отметила премьер-министр Свириденко.

Как уже сообщалось, новый водопровод в Николаеве работает от дизельных генераторов как временное решение. Если назначить балансодержатель объекта и подключить к постоянному источнику питания, система водопровода перейдет в полностью автоматизированный режим.

Напомним, в конце июля магистральный водопровод из реки Южный Буг в Николаев начали заполнять водой.