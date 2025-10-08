Штурмові підрозділи посилили кордон Дніпропетровщини: Манько анонсував "плотну зачистку" ворога

Начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько підбив підсумки поточної оперативної обстановки на фронті. Також він відзначив успішні дії новостворених військових формувань.

Зокрема, відмінна робота була виконана одразу на кількох напрямках, зазначає Манько у своєму зверненні. Особливу увагу командир приділив Новопавлівському напрямку, де, за його словами, ситуація ускладнилася через погіршення погодних умов (туман, дощ).

"Противник намагається [намагався] все заскочити… під туман, під дощ намагається проскочити", — зазначив Манько. Він повідомив, що по кордону Дніпропетровської області в цьому напрямку вже зайшли штурмові підрозділи.

"Ми посилали цей напрямок, зараз почнемо зачищатися. Тобто ми виставилися по кордону і зараз повернемося в тил, будемо зачищати там противника вже плотно", — заявив він, додавши, що невдовзі планує надати відеодокази спроб ворога прорватися та їхнього фіналу.

Незважаючи на те, що погода "трошки маємо проблеми в плані того, що ми не можемо бачити їх [ворогів] інколи", критичності немає, і ситуація залишається під контролем.

Що сказав Манько про ситуацію на Запорізькому та інших напрямках:

Запорізький напрямок: Степногірськ зачищений. Позиції в районах Перморське та Плавні тримаються, а Запорізьке може спати спокійним.

Покровський напрямок: Визнаний як важкий, але був посилений присутністю військ.

Добропільський напрямок: ЗСУ продовжують стискати велике кільце, а противник несе "страшенні скажені" втрати, також є багато полонених.

Куп'янський та Лиманський напрямки: На Куп'янському напрямку також заходять штурмові підрозділи для посилення. Третя штурмова бригада добре працює на Лиманському напрямку. На Куп'янському напрямку найближчим часом ситуація буде у нас вирівняна повністю, хоча вона і зараз під контролем.

Сумський напрямок: Підрозділи ДШВ тримають оборону і просуваються вперед.

На завершення свого звернення, Валентин Манько закликав українців вірити в Збройні Сили та ігнорувати тих, хто не знаходиться у лавах захисників. Він запросив охочих долучатися до ЗСУ, щоб допомогти на фронті.