Штурмовые подразделения усилили границу Днепропетровщины: Манько анонсировал "плотную зачистку" врага

Начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько подвел итоги текущей оперативной обстановки на фронте. Также он отметил успешные действия вновь военных формирований.

В частности, отличная работа была проделана сразу на нескольких направлениях, отмечает Манько в своем обращении. Особое внимание командир уделил Новопавловскому направлению, где, по его словам, ситуация усложнилась из-за ухудшения погодных условий (туман, дождь).

"Противник пытается [пытался] все заскочить... под туман, под дождь пытается проскочить", — отметил Манько. Он сообщил, что по границе Днепропетровской области в этом направлении уже зашли штурмовые подразделения.

"Мы посылали это направление, сейчас начнем зачищаться. То есть мы выставились по границе и сейчас вернемся в тыл, будем зачищать там противника уже плотно", — заявил он, добавив, что вскоре планирует предоставить видео-доказательства попыток врага прорваться и их финала.

Несмотря на то, что погода "немного проблем в плане того, что мы не можем видеть их [врагов] иногда", критичности нет, и ситуация остается под контролем.

Что сказал Манько о ситуации в Запорожском и других направлениях:

Запорожское направление: Степногорск зачищен. Позиции в районах Перморское и Плавное держатся, а Запорожское может спать спокойным.

Покровское направление: Признано как тяжелое, но было усилено присутствием войск.

Добропольское направление: ВСУ продолжают сжимать большое кольцо, а противник несет "страшные бешеные" потери, также много пленных.

Купянское и Лиманское направления: На Купянском направлении также заходят штурмовые подразделения для усиления. Третья штурмовая бригада хорошо работает на Лиманском направлении. На Купянском направлении в ближайшее время ситуация будет у нас полностью выровнена, хотя она и сейчас под контролем.

Сумское направление: Подразделения ДШВ держат оборону и продвигаются вперед.

В завершение своего обращения Валентин Манько призвал украинцев верить в Вооруженные Силы и игнорировать тех, кто не находится в рядах защитников. Он пригласил желающих присоединяться к ВСУ, чтобы помочь на фронте.