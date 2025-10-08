Чи вистачить Україні ресурсів пройти зиму, і чи буде дефіцит пального? Бліцінтерв’ю з Максимом Гардусом

Експерт розповів про наслідки останніх російських атак та причини дефіциту в Росії

Цієї осені російські війська б’ють не лише по енергетичній інфраструктурі, а й цілеспрямовано вражають газовидобуток. Це викликає запитання: чи вистачить Україні ресурсу пройти зиму без енергетичних криз і чи не повториться сценарій паливного дефіциту, як у 2022 році.

"Телеграф" звернувся до Максима Гардуса, спеціаліста з комунікацій ініціативи Razom We Stand, аби дізнатися, наскільки Україна готова до опалювального сезону, що відбувається з резервами газу, імпортом пального та якими можуть бути ризики для споживачів найближчими місяцями.

Який стан газової галузі в Україні зараз після останніх атак Росії?

Після атаки 3 жовтня дуже багато ушкоджень в Харківській і Полтавській областях. В НАЗК кажуть, що було 35 ракет і по 60 дронів. Наскільки збитки значні офіційно не повідомляється. Неофіційно є розрахунки про 30%, але це не від цієї однієї атаки, а сумарно пошкоджено зараз.

Це значить, що буде додаткова потреба в газі. Зараз стан закачки з підземних газових сховищ дуже добрий: запасів більше, ніж минулого року. Проте пошкодження видобутку означає, що для забезпечення споживання треба буде докуповувати газ. Коли та скільки, невідомо, це залежить від температури, а вона більш ніж на два тижні вперед не прогнозується. Якщо буде холодна зима, то доведеться докуповувати газ десь у лютому. Максим Гардус

Раніше експерти казали, що закупівлю газу треба проводити вже зараз, тому що потім це буде дорожче і буде важче. Тож, чи реально буде потім закупити газ, якщо буде потреба?

Закупівля газу залежить від кількох чинників. Вона, в принципі, йде і ніколи не переривалася.

Змінна, яка зараз найболючіша – це наявність коштів у Нафтогазу на те, щоб купувати газ. Бо саме через це не такі великі обсяги були закуплені влітку. Наскільки мені відомо, зараз йде активна робота по залученню грантів та кредитів для закупівлі газу, це скандинавські країни, деякі донори, які дають на це кошти. І сподіваємося, що ця робота буде успішною надалі і вони накопичать достатньо ресурсу, щоби продовжити закупівлі.

Що зараз з паливною інфраструктурою в Україні, наскільки її пошкодили обстріли?

Удари по нафтопереробній інфраструктурі йдуть з перших місяців повномасштабного вторгнення. Щодо видобутку нафти, він досить невеликий. По Кременчуцькому НПЗ було дуже багато влучань – існує багато оцінок, всі вони одна одній суперечать. Таким чином, бензин всередині країни практично не виробляється.

Ми залежимо від імпорту, проте він дуже диверсифікований. Йде з Польщі, з Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії.

Наскільки ймовірним є повторення дефіциту, який був восени 2022 року?

Зараз ринок вже устаканився. Дефіциту моторного палива немає і не передбачається, бо дуже багато виробників. Вони всі розосередили запаси після атак по нафтобазах по настільки невеликим базам, що вони дешевше за один "Іскандер".

Тому думаю, що колапсу точно не буде. І навіть дефіцит я не передбачаю, для того причин немає. Максим Гардус

Черги на заправки в Україні в 2022 році / Фокус

Бензин доставляють до України залізничним транспортом, набагато рідше – автомобільним, але це не є рентабельним. Ми бачимо, що навіть попри влучання по залізниці, вона працює, полагодити її доволі нескладно.

Спекуляції на цінах можуть бути, але це залежить від ситуації з валютою. Гривня девальвує, але доволі плавно. На наступний рік передбачений бюджетом курс також передбачає девальвацію, але вона буде доволі плавною. І причин для різких стрибків цін на моторне паливо немає.

Про паливний колапс в Росії – що відбувається там зараз?

Удари по паливній інфраструктурі РФ вже є достатньо ефективними. Заводи увесь час вражаються, вже десь 25 НПЗ хоч раз були під атакою. Найоптимістичніша оцінка, яку дала минулого тижня російських консалтингова компанія, це 38% – це те, що було хоч раз якось було вражено. Більш реалістична оцінка – десь 17-22%.

Причому, що цікаво, тут спливають не тільки дії "невідомих дронів", а й санкції і загальний стан галузі. 70% шкоди – це від ударів, а 30% – просто поламалося.

Ми бачимо, що дефіцит в Росії досить нерівномірний, бо в різних регіонах він причинений різними обставинами. Якщо на Далекому Сході, Забайкалля – причина не в ударах, це дуже далеко. Туди через політику Росії доставляти паливо невигідно, незалежні трейдери цього просто не роблять. Адже ціни на ринку підскочили, а саме роздрібні зафіксовані нормативними актами.

Найбільший дефіцит спостерігається на південному заході – тут декілька факторів. По-перше, через близькість до кордону тут найбільше ударів, по-друге, саме тут оперує більша частина російської армії, яка для себе багато всього вигрібає, а по-третє, це – аграрний регіон, закінчується збирання врожаю, починається сіяння озимих.

Чи існує алгоритм дій, який допоможе Росії з цим дефіцитом палива?

Є довгостроковий цінний механізм – якщо припинити війну, то припиняться дії щодо НПЗ. Всі інші дії будуть тимчасовими і нетривалими. Максим Гардус

