Сміливість бути собою як формула жіночого лідерства: у Києві відбувся Український Жіночий Конгрес-2025

23 жовтня у Києві відбувся Український Жіночий Конгрес-2025 – головна національна платформа, що вже 9 років об’єднує лідерок і лідерів для просування гендерної рівності й розширення можливостей жінок.

Темою цьогорічного Конгресу стала "Сміливість бути собою!", йдеться на сайті Конгресу.

"Сміливість не завжди гучна. Сміливість сучасної української жінки – це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто виглядає "звичайною", а насправді вона надзвичайна. Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь!", – зазначила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради, Олена Кондратюк, відкриваючи Конгрес.

Олена Кондратюк

З вітальними виступами на Конгресі виступили Перша леді України Олена Зеленська, Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пані Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Юлія Свириденко

Катаріна Матернова

Упродовж дня дискусії велися в 4 платформах: Сміливість бути першими!, Сміливість бути видимими!, Сміливість бути у владі, Сміливість бути різними!

Учасники почули історії сміливих жінок, які наважились і змінили щось – у своєму житті, у своїй громаді, у своєму бізнесі, у своїй країні. Окрему увагу було приділено сміливості молодих людей, які вже змінюють країну, мислячи широко і діючи масштабно.

"Ми говорили про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є рушієм змін. Про те, як сміливість живить нашу стійкість і дає нам розвиватися попри обставини війни. Ми хочемо дати рольові моделі для молоді. Саме тому ми розповідає історії сміливості на всю країну. Видимість дуже важлива!", – зазначила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

Марія Іонова

Усі сміливі історії Українського Жіночого Конгресу представлені на його офіційному сайті womenua.today.

Під час Українського Жіночого Конгресу-2025 відбулося вручення Відзнаки Конгресу за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства. Цього року Відзнаку отримала 73-річна військовослужбовиця з бригади "Азов" Тетяна "Хрещена" Теплюк.

"Цього року переможницю визначала спільнота: люди мали можливість подавати свої заявки. Ми отримали майже 600 анкет з кандидатками з різних регіонів, представницями громадського сектору, військових, учителів. Ми обрали жінку, яка втілює жіночу сміливість і веде за собою – "Хрещену", – зазначила співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська.

Український Жіночий Конгрес – це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Український Жіночий Конгрес відбувається щорічно.